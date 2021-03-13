Milletvekili Ceylan tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika

Milletvekili Ceylan tekerlekli sandalye hediye etti

13.03.2021 15:26
Milletvekili Ceylan tekerlekli sandalye hediye etti, System.String[]

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Ulukavak Mahallesi'nde tekerlekli sandalye ihtiyacı olan iki engelli vatandaşı sevindirdi.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Ulukavak Mahallesi'nde tekerlekli sandalye ihtiyacı olan iki engelli vatandaşı sevindirdi.

Yoğun meclis ve teşkilat çalışmalarının ardından hafta sonunu da Çorum'da geçiren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ildeki yoğun programları içinde her zaman yanlarında olduğu engelli ailelerin istek ve taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, yatağa bağımlı yaşayan Şaziye Sümüş'ün durumunu Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a iletti. Yaşlı kadının durumuyla yakından ilgilenen Milletvekili Ceylan, Ulukavak Mahallesi Eşref Hoca Caddesi Karakaş Apartmanı 53/6 adresindeki Şaziye Sümüş'e tekerlekli sandalyesini Muhtar Hanefi Özdemir aracılığı ile iletti.

Muhtar Özdemir, Sümüş Ailesi ile Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ı görüntülü olarak görüştürdü. Şaziye Sümüş ve aile fertlerinin hatırını soran Milletvekili Ceylan, Muhtar Hanefi Özdemir'in talebi doğrultusunda bu ihtiyaçlarının giderildiğini dile getirdi. Ceylan, Sümüş ailesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendilerine dua etmelerini istedi.

Sevgi ile her engelin aşılabileceğini belirten Milletvekili Ceylan, "Gönülden yapılan her iş yerini buluyor. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız ülkemiz ve milletimiz için nasıl gece demeden gündüz demeden çalışıyorsa, bulunduğumuz bu görevlerde elimizden geleni yapmak bizlerin asli vazifesidir" diye konuştu.

Muhtar Hanefi Özdemir de mahalle sakinlerinin talebini yerine getirmesinde gösterdiği samimi yaklaşım nedeniyle Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a teşekkür etti.

Milletvekili Ceylan'ın direktifleri doğrultusunda Ulukavak Mahallesi Özgür Evler 39. Sokak No: 7 Han Apartmanında ikamet eden Naime Çakmak'a tekerlekli sandalye temin edilerek teslim edildi.

Ulukavat Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, Çakmak ailesine tekerlekli sandalyelerini teslim ederken, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile aile fertlerini telefonla görüştürdü. Naime Çakmak, ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a teşekkür ederken, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese duacı olduklarını söyledi. - ÇORUM

Milletvekili Ceylan tekerlekli sandalye hediye etti
Milletvekili Ceylan tekerlekli sandalye hediye etti
Milletvekili Ceylan tekerlekli sandalye hediye etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Milletvekili Ceylan tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika


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