Son Dakika Haberleri: Milletvekili Günay, Akpm Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu Üyesi Oldu

Milletvekili Günay, Akpm Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu Üyesi Oldu

51 dakika önce

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu üyeliğine getirildi.

Milletvekili Günay, Akpm Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu Üyesi Oldu, System.String[]
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu üyeliğine getirildi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana AKPM üyeliği görevini sürdüren Günay, şimdi de aynı kuruluşun Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu üyesi oldu.

AKPM'nin Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantılarına katılan Günay, AKPM'nin amacının insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumak ve güçlendirmek olduğunu vurguladı.

AKPM'nin hedefinin azınlıklar, ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı, sosyal dışlanma, uyuşturucu ve çevre konularındaki sorunlara çözüm aramak olarak belirlendiğini kaydeden Günay, "Avrupa kültürel benliğinin oluşmasına ve gelişmesine odaklanmak yerine inanılmaz bir aşırı milliyetçi ve ırkçı akıma kapılmış gidiyor. Irkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ve sosyal dışlanma had safhada. Bugünkü son oylama bunun kanıtıdır, Avrupa büyük bir tehdit altında." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:11 Kaynak: AA

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