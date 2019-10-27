Son Dakika Haberleri: Milletvekili Günay, TÜYAP fuarını gezdi
Son Dakika Güncel Milletvekili Günay, TÜYAP fuarını gezdi

Milletvekili Günay, TÜYAP fuarını gezdi

52 dakika önce

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleşen "Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarı"nı ziyaret etti.

Milletvekili Günay, TÜYAP fuarını gezdi, System.String[]

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleşen "Hobi, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Hediyelik Eşya Fuarı"nı ziyaret etti.

Günay'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, TÜYAP Bölge Müdürü Server Seçer ve ETO yönetim kurulu üyeleri Günay'a eşlik etti.


Fuarın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Günay, "Hem sanat hem hobi hem de spor var. El sanatlarında ahşap kesmeden ekoprint baskıya, ebrudan bakır işlemeciliğine, keçeden müziğe kadar farklı sanat dallarının yanında fitness, tekvando, boks, yüzme gibi sporun çok farklı dalları temsil ediliyor. 100'ün üzerinde firma, 15 spor dalında 45'e yakın etkinlik, 25 sanat dalında 50'den fazla sanatsal etkinlik var." ifadelerini kullandı.

Günay, daha sonra ETO Başkanı Güler ve yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıda fuarcılık alanında Eskişehir'in 5. olduğunu belirterek, yıl sonunda 500 bin ziyaretçi hedeflediklerini aktardı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:02 Kaynak: AA
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