Milletvekili Toprak, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ile bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, beraberinde Gerger İlçe Belediye Başkanı Erkan Aksoy ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman ve ilçelerine yönelik ulaştırma ve altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Yapılan ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Milletvekili Toprak, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret edip, huzurun başkenti Adıyaman'ımızı ve ilçelerimizi konuştuk. İlimiz için faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Birçok bölgemizde devam eden yol yenileme ve bölünmüş yol çalışmalarının son durumu ve hızlandırılması hususlarını değerlendirdik. Bakanımıza Adıyaman'a gösterdiği hassasiyet, ilgi ve katkılarından çok teşekkür ediyorum" diye konuştu - ADIYAMAN