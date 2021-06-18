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Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Kendin Yap Atölyesi Uluslararası Farkındalık Festivali"nde konuştu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Kendin Yap Atölyesi Uluslararası Farkındalık Festivali"nde konuştu

18.06.2021 16:37

Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin en doğal hakkı olan eğitim hizmetini, son teknoloji olanaklarıyla almasını sağladıkları için büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin en doğal hakkı olan eğitim hizmetini, son teknoloji olanaklarıyla almasını sağladıkları için büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.

Selçuk, Afyonkarahisar'da düzenlenen "Kendin Yap Atölyesi Uluslararası Farkındalık Festivali"ne çevrim içi katıldı.

Bilimsel ve teknolojik becerileri yüksek bireylerden oluşan toplumların, refah seviyesi bakımından daha ileri noktalara taşınabildiğini belirten Selçuk, bu sebeple Türk eğitim sisteminde bir dönüşümü ortaya koymak, dünyadaki bu değişimlere ayak uyduran ve uyum sağlayan bakış açısı geliştirmenin kritik hale geldiğini söyledi.

Selçuk, Bakanlığın bu kapsamda açtığı 10 bini aşkın Tasarım-Beceri Atölyeleri'nin 2 bin 500'ünde otomasyon, robotik kodlama ve üç boyutlu çalışmaların yapılabildiğini aktararak burada yetişen öğrencilerin TEKNOFEST gibi yarışmalara hazırlandığını kaydetti.

Bütün bu beceri alanlarının hepsini derinlemesine inceleyen ve işleyen çok sayıda Bilim ve Sanat Merkezleri bulunduğunu hatırlatan Selçuk, bu çalışmaları okullar arasındaki farklılıkların azalması noktasında önemsediklerini vurguladı.

"15 bin 300 EBA Destek Merkezi bulunuyor"

Selçuk, 15 bin 300 EBA Destek Merkezi ile dijital araştırma ve dijital üretim alanında çalışmalar yapılmasına fırsat verdiklerini bildirerek şunları kaydetti:

"Bugün EBA'dan özel okul öğrencileri de dahil olmak üzere okul öncesinden 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler faydalanabiliyor. Kişiselleştirme işleriyle her öğrenciye özelleşmiş ara yüz ve içerikler sunmanın yanı sıra akıllı öneri sistemiyle de öğrencilerin performansına göre içerikler, sistem tarafından öneriliyor. Bütün bu çalışmalar aslında öğrencilerimizin, en doğudan en batıya hangi koşulda olursa olsun akranlarıyla aynı imkanlarda en doğal hakkı olan eğitim hizmetini son teknoloji olanaklarıyla almasını sağlamak ve bunu başarmaktan dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz."

Eğitimin bir anlamda geleceğin kodlarını yazmak olduğuna değinen Selçuk, bu bağlamda, "Kendin Yap Atölyesi Uluslararası Farkındalık Festivali" sürecinde bilgilerini ve görüşlerini paylaşacak meslektaşlarına eğitim ekosistemine verdikleri katkıdan dolayı teşekkür etti.

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kendin Yap Atölyesi Uluslararası Farkındalık Festivali nde konuştu
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kendin Yap Atölyesi Uluslararası Farkındalık Festivali nde konuştu
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kendin Yap Atölyesi Uluslararası Farkındalık Festivali nde konuştu
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kendin Yap Atölyesi Uluslararası Farkındalık Festivali nde konuştu

Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Karahisar, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Kendin Yap Atölyesi Uluslararası Farkındalık Festivali'nde konuştu - Son Dakika


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