Milli judocular ortak çalışma kampında buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli judocular ortak çalışma kampında buluştu - Son Dakika Spor

Milli judocular ortak çalışma kampında buluştu

6 saat önce

Erkek ve Kadın Judo Milli Takımı, Avusturya'nın Mittersill kentinde ortak çalışma kampında kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları gerçekleştiriyor.

Milli judocular ortak çalışma kampında buluştu, System.String[]

Erkek ve Kadın Judo Milli Takımı, Avusturya'nın Mittersill kentinde ortak çalışma kampında kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları gerçekleştiriyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli judocular Tel Aviv Grand Prix ile Paris Grand Slam müsabakaları öncesi Avrupa Judo Federasyonu (EJU) tarafından düzenlenen ortak çalışma kampında bir araya geldi.

Kampın ardından milliler İsrail ve Fransa'da düzenlenecek müsabakalara katılacak.

Milli takımlarda yer alan sporcular şunlar:


Kadınlar: Kayra Sayit, Gül Kader Şentürk, Minel Akdeniz, İrem Korkmaz, Tuğçe Beder, Mihraç Akkuş

Erkekler: Salih Yıldız, Sinan Sandal, Bilal Çiloğlu, Cemal Erdoğan, Vedat Albayrak, Mikail Özerler, Mert Şişmanlar, Halil Çimen ve Muhammed Mustafa Koç

Avusturya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadın sürücülerin kazasında erkekler birbirine girdi
Yetişkin film yıldızı erkeklerin en çok merak ettiği soruyu yanıtladı Mehmet Ali Erbil'den kötü haber! Fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıktı

Son Dakika Haberleri
18:26 Mustafa Cengiz'den Onyekuru açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor
18:20 Göztepe, Yalçın Kayan'ın sözleşmesini uzattı - Son Dakika Spor
18:18 Cenk Tosun yeni takımı Crystal Palace ile ilk maçına çıktı - Son Dakika Spor
18:10 Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: "Oyun oynanırken kural değişmesine karşıyız" - Son Dakika Spor
18:10 Marmaris 12.Kış Trofesi yarışlarında ilk gün tamamlandı - Son Dakika Spor
17:53 Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıktı - Son Dakika Spor
17:22 Ryan Babel'den deprem paylaşımı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 18:32:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli judocular ortak çalışma kampında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]