Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güncel, Son Dakika

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