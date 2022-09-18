Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

18.09.2022 10:32
Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB), Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB), Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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