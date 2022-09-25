Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/ YPG 'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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