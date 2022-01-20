Milyonluk telefon dolandırıcılığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Milyonluk telefon dolandırıcılığı şüphelileri yakalandı

SAMSUN - Samsun polisi kendilerini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtarak telefonla aradıkları kişilerin milyonluk altın ve paralarını alarak dolandıran 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında, "kendini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçu kapsamında A.A. ile F.A. isimli şahıslar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişinin 1 milyon liralık altının bozdurulması olayına karıştıkları iddia edildi.

Yine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir başka dolandırıcılık olayında ise "kendini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçu kapsamında M.Ö, H.Y ile H.T. de Şanlıurfa'da yakalandı. Yakalanan 3 kişinin Irak uyruklu bir kişiden 10 bin ABD doları ile 150 bin lira parayı elden teslim aldıkları, diğer yabancı uyruklu bir kişiden de yine aynı yöntemle kandırıp 125 bin lira ile 7 bin 400 dolar para aldıkları ortaya çıktı.

Şanlıurfa'dan Samsun'a getirilen toplam 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 5 kişi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.