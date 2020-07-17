Minare restorasyonu leylekler için durduruldu - Son Dakika

Minare restorasyonu leylekler için durduruldu

Minare restorasyonu leylekler için durduruldu Elazığ depreminde 385 yıllık caminin minaresinin üst kısmı yıkılmasından sonra bölgeye gelen leylekler yuva yaparak yavrularını büyütmeye başladı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılması için başlatılan çalışma ise leylekler göç...

Minare restorasyonu leylekler için durduruldu

Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez

Elazığ depreminde 385 yıllık caminin minaresinin üst kısmı yıkılmasından sonra bölgeye gelen leylekler yuva yaparak yavrularını büyütmeye başladı

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılması için başlatılan çalışma ise leylekler göç edene kadar durduruldu

ELAZIĞ - Elazığ depreminde 385 yıllık tarihi caminin hasar alan minaresindeki restorasyon çalışmaları yuva yapan leylekler için durduruldu. Leyleklerin göç etmesinin ardından çalışmanın başlayacağı belirtildi.

Merkeze bağlı Mollakendi Beldesinde 1635 yılında 4'ncü Murat tarafından yapılan Mollakendi Sultan 4'üncü Murat Camii'nin minaresi 24 Ocakta meydana gelen 6.8'lik depremde hasar görerek üst kısmı ile şerefesi yıkıldı. Ardından bölgeye gelen leylekler farklı yerdeki yuvalarının depremde yıkılması üzerine minarenin yıkık olan üst kısmına yuva yaptı. Bu arada koruma altında olan tarihi caminin minaresi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon kararı verildi. Ardından da minareye iskele kuruldu. Leyleklerin rahatsız olmaması için başlanılan çalışmalar hayvanların göç vaktine kadar durduruldu. Leyleklerin yuvayı terk etmesiyle birlikte çalışmaların yeniden başlayacağı bildirildi.

1635 Yılında 4'üncü Murat Camii'nin yapıldığını anımsatan cami imamı Abdulgani Buketçi, " 4'üncü Sultan Murat askerlerine emrederek burada bir cami yaptırıyor. Cami yapıldıktan 2 sene sonra 4'üncü Murat, mübarek Hz. Ahmet Pekevi zatı ziyaret etmeye geliyor, vefat etmiş ve caminin yanında defin edildiğini görünce, 1637 yılında türbe yaptırılıyor. 1996 yılında yapılan minarenin şerefesi Ocak ayında yaşanan depremin ardından yıkıldı. Minare komple hasar gördü. Burayı Vakıflar Müdürlüğü yaptırıyor. Bizim ve vakıfların hassasiyeti dolayısıyla leylekler uçana kadar restorasyon durduruldu. Leylekler uçtuktan sonra restorasyon çalışmaları başlayacak" dedi.

Leyleklerin asıl yuvasının başka bir yer de olduğunu belirten Cami Müezzini Zülküf Dağdöğen ise," Fakat depremde yuvaları yıkıldı ve minarenin üstünün çökmesiyle birlikte leylekler minarenin üzerine yuva yaptı. Leylekler burada yumurta yaptı. Yumurtadan sonra da yavrulama dönemi oldu. O arada da biz iskeleyi kurduk. Baktık ki yuvada yumurta ve yavrular var. Leylekler buraya gelmiş bizim misafirimizdir. Zarar vermeyelim yavrularını büyütüp uçursunlar ondan sonra da minarenin inşaatına devam ederiz dediler"diye bilgi verdi.

Mollakendi, Elazığ, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Minare restorasyonu leylekler için durduruldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:31 Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi 20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu 19:45 Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:15 Kızılay Başkanı, kurban vekalet hisse ücretlerini açıkladı 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
20:31
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez
19:45
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
Kızılay Başkanı, kurban vekalet hisse ücretlerini açıkladı
17:15
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
17:00
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 21:11:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minare restorasyonu leylekler için durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]