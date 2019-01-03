Son Dakika Haberleri: Minik Evrim'in Babasının Tutukluluğuna İtiraza Ret

Minik Evrim'in Babasının Tutukluluğuna İtiraza Ret

1 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında küçük kızın cezaevine konulan babasının tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edilmedi.

Minik Evrim'in Babasının Tutukluluğuna İtiraza Ret, System.String[]
Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında küçük kızın cezaevine konulan babasının tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edilmedi.


Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz 2018'de minik Evrim'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada çelişkili ifadeler veren ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan baba Burhan Atış'ın tutukluluğuna avukatınca yapılan itiraz edildi.


Başvuruyu değerlendiren Zile Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı reddederek Atış'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Evrim'in kaybolduğu ilk günlerde AFAD ve JAK ekiplerinin de katılımıyla drone ve arama köpekleri kullanılarak yapılan arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar da katılmıştı.


Çadırda kardeşiyle yalnız bırakılan ve hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailesinin döndüğünde bulamadığını belirttiği Evrim'in babası Burhan ve annesi Dilek Atış, kızlarının kaybolmasıyla ilgili çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alınmış, çift 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.


Anne Dilek Atış, tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine 8 Kasım'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Baba Burhan Atış ise Trabzon'daki cezaevine nakledilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:29 Kaynak: AA

Turhal, Tokat, Güncel
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