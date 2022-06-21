Miras davası yüzünden darp edilen yaşlı çift yaşam savaşı veriyor

GAZİANTEP Gaziantep'te miras davası yüzünden öz yeğenleri tarafından öldüresiye dövülen yaşlı çift yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Yakınlarına "Gözlerini toprak bürümüş" diyerek tepki gösteren çiftin oğlu Soner Kayhan, gözaltına alındıktan sonra salıverilen 4 yakınının tutuklanmasını istiyor.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Çapalı Mahallesi'nde 19 Haziran günü öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Gaziantep'te yaşayan Veli ile Özgül Kayhan çifti hafta sonunu geçirmek için mahalledeki bağ evlerine geldi. Bağ evinde devam eden miras davası yüzünden anlaşmazlık yaşadıkları yeğenleri tarafından öldüresiye darp edilen Veli ile Özgül Kayhan beyin kanaması geçirdi. Ambulansla GAÜN Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı çift, durumlarının ağırlaşması üzerine özel bir hastaneye sevk edildi.

Adli kontrolle bırakıldılar

Kafalarına aldıkları darbelerden dolayı ağır yaralanan yaşlı çift yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler İsmail Erhan Öztürk, Mehmet Eren Öztürk, Ejder Öztürk ile Tülay Öztürk çıkarıldıkları adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Babası ile annesini öldüresiye döverek yaralayan yakınlarının serbest bırakılmasına tepki gösteren Soner Kayhan, akrabalarına "Gözlerini toprak bürümüş" diyerek tepki gösterdi.

"Annemle babamı öldü diye bırakıp kaçıyorlar"

Olayı babası ile annesinin mirastan dolayı davalık olduğu yeğenleri tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Kayhan, bağ evinden ağabeyi ile kendisinin çıkmasının hemen ardından bağ evine geldiklerini belirtti. Olayı gerçekleştiren Mehmet Eren Öztürk'ün babasını darp etmek için daha önce de girişimde bulunduğunu aktaran Kayhan, "Bu olayda doğrudan öldürmeye geliyorlar. Darp ettikten sonra öldü diye bırakıp gidiyorlar. Yaklaşık 7-8 kişi örgütlenmiş bir şekilde eve baskına geliyorlar. Babamla annemi evin içerisinde yaklaşık bir saat alıkoyuyorlar. Yanların silah ve bıçakta var. Annem ve babamı darp ettikten sonra evden yol kenarındaki durağa kadar sürüklüyorlar. Orada da ikisini öldü diye bırakıp kaçıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Gözlerini toprak bürümüş"

Babası ile annesinin darp edilmesini engellemek için araya giren komşularının da dövüldüğünü sözlerine ekleyen Kayhan, "Hastanede babamın 3 yerinden annemin ise bir yerinden beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Araya girdiği için darp edilen komşumuzda beyin kanaması geçirmiş. Bu olayı gaddarca gerçekleştirip annemi ve babamı hem gasp hem de darp eden kişiler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Biz adalet yoluyla hakkımızı arayacağız. Küçük bir miras davası sürüyor. Maalesef toprak gözlerini bürümüş. Zaten mirastan mal kaçırma olayı var. Haksız olan taraf onlar. Hukuki süreç devam ediyor. Zaten dava sonucunda mirasta pay varsa verilecek. Anne ve babamın şuanda hayati tehlikesi sürüyor. Yoğun bakımda ağır bir sağlık sürecinden geçiyorlar" diye konuştu.