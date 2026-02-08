Miras Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Miras Kavgası Kanlı Bitti

08.02.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da miras yüzünden tartışan kardeşlerden biri, diğerini vurup öldürdü; tutuklandı.

AKSARAY'da miras kalan ev ve arsa nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan kardeşi Zeki Yalvaç'ı (58) çıkan kavgada öldüren Şammaz Yalvaç (74), tutuklandı. Yalvaç'ın polise verdiği ilk ifadesinde, "Kardeş katili oldum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Hasas Mahallesi 6672 Sokak'ta meydana geldi. Şammaz Yalvaç ile kardeşi Zeki Yalvaç, evlerinin önünde, davalık oldukları miras ev ve arsa nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Şammaz Yalvaç, belinden çıkardığı tabancayla kardeşi Zeki Yalvaç'ı başından ve göğsünden vurdu. Zeki Yalvaç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Hollanda plakalı araçla olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Yalvaç, kurtarılamadı. Zeki Yalvaç'ın cenazesi, Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan namaz sonrası Evrah Mezarlığı'na defnedildi.

YAKALANDI

Diğer yandan kaçan şüpheli, kısa sürede Meydan Mahallesi'nde olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. Hollanda'da yaşayan ve emekli olduktan sonra sık sık memleketine gelen Şammaz Yalvaç'ın, polise verdiği ilk ifadesinde, "Kardeş katili oldum. Pişmanım" dediği öğrenildi. Şammaz Yalvaç, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Aksaray, Güncel, Miras, Son Dakika

Son Dakika Güncel Miras Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

14:25
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
14:16
Genç kadından “Birinin ilki olmak ister misin“ sorusuna skandal yanıt
Genç kadından "Birinin ilki olmak ister misin?" sorusuna skandal yanıt
14:05
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
12:58
Üniversite stajında köklü değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 15:32:51. #7.11#
SON DAKİKA: Miras Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.