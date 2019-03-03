Mısır'da Bir Sanığa İdam Cezası Verildi

Mısır mahkemesi, "terör hücresine üye olmak ve bir polisi öldürmekle" suçlanan 5 sanıktan birine idam, diğerlerine müebbet hapis cezası verdi.

Mısır mahkemesi, "terör hücresine üye olmak ve bir polisi öldürmekle" suçlanan 5 sanıktan birine idam, diğerlerine müebbet hapis cezası verdi.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, kamuoyunda "ekim hücresi" olarak bilinen davada 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kahire Ceza Mahkemesi, sanıklardan Muhammed İbrahim Fethi'nin idamına, diğer 4 sanığın ise müebbet (25 yıl) hapsine hükmetti.



Karara itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.



Giza Ceza Mahkemesi, eylül 2014'te aynı davada yargılanan 1'i gıyabi 5 sanığa idam cezası vermiş, 1'i gıyabi 2 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay, mart 2016'da Ceza Mahkemesinin verdiği kararı bozmuş ve yeniden yargılanmalarına karar vermişti.



Yeniden yargılama kararı üzerine sanıklardan gıyabi olmayan 5 kişinin dosyaları 3 Şubat'ta idamla ilgili görüşü alınmak üzere müftüye gönderilmiş, nihai hükmün bugün okunması kararlaştırılmıştı.



Sanıklar, "terör örgütü kurmak, yönetmek, finanse etmek ve 6 Ekim kentindeki Meryem Ana Kilisesi'nde güvenlik güçlerine ateş açarak bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek"le suçlanıyor.



Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin göreve geldiği 8 Haziran 2014'ten bu yana 42 sanık idam edildi. Haklarında idam kararı verilmiş ve bütün yargı yolları tükenmiş 50 sanık ise infazını bekliyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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