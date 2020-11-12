Mısır'da helikopter düştü: 7 ölü - Son Dakika

Mısır'ın Sina'daki Sina Yarımadasında Çokuluslu Kuvvetler ve Gözlemciler Genel Müdürlüğüne ait bir helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Çokuluslu Kuvvetler ve Gözlemciler Genel Müdürlüğüne ait bir helikopter düştü. Olay yerine ambulans ekipleri sevk edilirken, kaza sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
(Hamad Alnajjar/İHA)
- Kaynak: İHA
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