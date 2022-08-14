Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişi öldü

14.08.2022 14:56
Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişi öldü

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında yer alan bir kilisede çıkan yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında yer alan bir kilisede çıkan yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mısır Kıpti Kilisesinden yapılan yazılı açıklamada, Kahire'nin batısındaki kilisede yangın çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, yangında 41 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Mısır resmi ajansı MENA ise Giza'daki bir kilisede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 55 kişinin yaralandığını ve ölenlerin olduğunu duyurdu.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor

Kilisenin çevresini güvenlik kordonuyla kapatan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya ve söndürmeye çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüsam Abdulgaffar yaptığı açıklamada, olay mahalline 30 ambulansın sevk edildiğini belirtti.

Abdulgaffar, 55 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını ve can kayıplarının sayısını belirlemeye çalıştıklarını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Giza ve Kahire'deki hastanelerde hazırlık durumunun yükseltildiğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den talimat

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise yaptığı yazılı açıklamada, "Giza vilayetindeki El-Munira Kilisesi'nde meydana gelen elim kazaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini; ilgili tüm devlet kurum ve kuruluşlarına gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdiğini" belirtti.

Sisi ayrıca, olayla ivedilikle ilgilenilmesi ve yaralılara tüm sağlık hizmetlerinin sağlanması talimatı verdiğini aktardı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişi öldü Son dakika haberi: Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişi öldü Mısır Kıpti Kilisesi başkent Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişinin öldüğünü duyurdu Mısır Kıpti Kilisesi başkent Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişinin öldüğünü duyurdu
Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:54 Mısır'da bir kilisede facia! Onlarca ölü ve yaralı var
13:44 Nurgül Yeşilçay derin dekolteli elbisesiyle dans etti: Ayakkabılar atılıp gül memeler çağlandı
13:40 Emniyet, "PAEM'deki bazı sorular bir yayıneviyle aynı çıktı" iddialarını yalanladı: Hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı ortaya çıkmıştır
14:34 CHP'li Bülent Tezcan'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "diktatörlük" suçlaması
13:07 Giresunsporlu futbolcular, maç sonu soyunma odasında Galatasaray'a gönderme yaptı
14:42 Batı'dan ambargo yiyen Rusya'nın akıllı telefon pazarına Çin damga vurdu
13:38 Kuru bamya gram altın değerinde: Mahsul az çıkınca doğal olarak fiyatlar yükseliyor
12:27 Kaybolan gencin cesedi bulundu! Meraklı vatandaşların olayı cep telefonlarıyla görüntülemek için ısrar etmesi tepki topladı
12:24 Üstün Dökmen: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz
12:11 Bakan Akar şehit aileleri ve gazilerle buluştu: 2015 yılından bu yana 35 bin 656 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 14:56:50. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement