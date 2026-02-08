Mısır, Somali'ye Asker Göndermeyi Planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mısır, Somali'ye Asker Göndermeyi Planlıyor

08.02.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Sisi, Somali'ye asker göndermek için Afrika Birliği misyonuna katılacaklarını açıkladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, ülkesinin Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'na (ATMIS) katılarak Somali'ye asker konuşlandırmak istediğini açıkladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi, resmi ziyaret kapsamında Mısır'a gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u başkent Kahire'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

İki lider önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması, hava ve deniz ulaşım hatlarının ortak kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Mısır'ın Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonuna (ATMIS) katılmayı ve bu misyon çerçevesinde Somali'ye asker konuşlandırmayı hedeflediğini belirten Sisi, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde Mısır'ın ATMIS'e katılımını da ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı Mahmud'a, Mısır'ın Afrika kıtasına bağlılığı ve kardeş ülke Somali'de güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik kararlılığı doğrultusunda, misyon kapsamında güçlerini konuşlandırmak istediğini teyit ettim."

Sisi, Somali topraklarının herhangi bir bölümünün bağımsızlığını tanımaya yönelik adımların uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve Afrika Boynuzu'nun istikrarını tehdit ettiğini belirterek, "ülkelerin güvenliği ve egemenliği pahasına atılabilecek adımlara" karşı uyarıda bulundu ve bu tür girişimleri "Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali" olarak nitelendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinin Somali'nin birliği ve toprak bütünlüğüne verdiği güçlü desteği yineleyerek, bu birliği zayıflatacak her türlü girişimi reddettiklerini söyledi.

Mısır'ın yakında çeşitli uzmanlık alanlarından oluşan bir sağlık konvoyunu Somali'ye göndermeyi planladığını aktaran Sisi, ülkesinin "Mısır Kalkınma Ortaklığı Ajansı" aracılığıyla Somali'deki eğitim ve kapasite geliştirme programlarının genişletileceğini ifade etti.

Sisi, terörizmle mücadele ve güvenlik işbirliğine de değinerek, Mısır'ın askeri ve güvenlik alanındaki tecrübelerini Somali ile paylaşmaya hazır olduğunu, bu tehditle mücadelenin güçlü kurumlar ve nitelikli insan kaynağı gerektirdiğini vurguladı.

İki tarafın Afrika Boynuzu'ndaki zorluklara karşı koordinasyonu artırma konusunda mutabık kaldığını aktaran Sisi, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nin güvenliğinin öncelikle kıyı devletlerinin sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.

Somali Cumhurbaşkanlığı Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan paylaşımda da görüşmelerde, "iki ülke arasındaki yakın stratejik ilişkilerin güçlendirilmesinin" ele alındığı ifade edildi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, iki günlük resmi ziyaret kapsamında dün Kahire'ye gelmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Somali, Afrika, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, Somali'ye Asker Göndermeyi Planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
Fenerbahçe’nin rakibi darmadağın oldu Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
17:40
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı
17:35
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
16:43
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
16:04
Canlı anlatım: Rize’de goller üst üste
Canlı anlatım: Rize'de goller üst üste
14:33
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 18:38:04. #7.11#
SON DAKİKA: Mısır, Somali'ye Asker Göndermeyi Planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.