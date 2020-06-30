MKE Ankaragücü, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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