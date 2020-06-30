MKE Ankaragücü, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

MKE Ankaragücü, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Sarı-lacivertli kulübün Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirilen ve dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, daha sonra 5'e 2 çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:35 Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
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