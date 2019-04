Modern Kütüphane 100 Bin Kitapla Hizmet Veriyor

BİNGÖL - Bingöl Üniversitesi'nde 1 ay önce açılan, 24 saat açık kalması planlanan ve bölgeye hizmet verecek olan Selahaddin Eyyubi Kütüphanesi'nde 100 bin kitap bulunurken, cep sinemasından, bireysel çalışma odalarına kadar her türlü imkan bulunuyor.

Bingöl Üniversitesinde içinde cep sineması ve bireysel çalışma odalarının da bulunduğu bin 200 öğrenci kapasiteli bölgenin en modern kütüphanesi öğrencilerin yanı sıra vatandaşlara da açıldı.İçinde 100 bine yakın kitap bulunan kütüphanenin 24 saat açık olması planlanırken, geç saatlere kadar çalışacak öğrenciler içinde çay ve simit ikramının yapılacağı öğrenildi.

"Bölgeye hizmet edecek"

Kütüphanenin içinde çalışma odaları, bilgisayar laboratuvarı ve cep sinemasının gibi çeşitli odaların bulunduğunu belirten Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, "Eski kütüphanemiz yetersiz ve Selahaddin Eyyubi kütüphanesi olarak biliniyordu. Biliyorsunuz Selahaddin Eyyubi gerçekten önemli bir şahsiyet, İslam dünyasında meşhur olan Kudüs'ü feth eden, kimliğiyle, kişiliğiyle, inancıyla, insanlık için örnek olacak bir insan. Dolayısıyla kütüphanemizde de aynı ismi devam ettirmek istedik. Gençlerimiz bu ismi bilsin, örnek alsın diye. ve kendilerine örnek alırken de onun gibi olmaya çalışsın istiyoruz. Kütüphane okuma merkezidir, kıraat merkezidir. Dolayısıyla herkesin uğrayabileceği, okuyabileceği bir alandır. Her türlü kitabın bulunması gereken bir yerdir. Bunun içinde kütüphanemiz sadece ilimizde değil ben tahmin ediyorum ki, bölgede hizmet edecek büyüklüktedir. Yaklaşık 6 bin metrekarelik bir alan. 24 saat açık olabilecek bir pozisyonda, nasip olursa kütüphanemizi hem dijital hem de basılı yayın olarak gittikçe büyüteceğiz. Her yıl kitap almaya devam edeceğiz. ve dijital abonelerimiz, online abonelerimiz devam edecek. Bu noktada hali hazırla 100 bine yakın kitabımız var ama bunu gittikçe arttıracağız" dedi.

"Gönlümüz kütüphanemizin 24 saat hizmet etmesine yönelik"

Kütüphaneyi 24 saat açık tutmayı hedeflediklerine değinen Çapak, "Sadece belirli alanlarla ilgili kitaplarımız yok, tarihten edebiyattan, coğrafyadan tıpa kadar birçok alanlarla ilgili kitaplarımız var. Türkiye yazmanlar kurumu son zamanlarda çok güzel kitaplar çıkarıyor. Gerçekten klasik, bin yıllık olan bin 500 yıllık kitaplarda yayınladıkları oluyor. Bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde eksik olan kitaplarımızı da tamamlamaya çalışıyoruz. Gönlümüz kütüphanemizin 24 saat hizmet etmesine yönelik. Öğrencilerimiz belirli geç saatlere kadar çalışmaya devam ettiklerinde çay ve simit ikramı da yapmak istiyoruz. Kütüphanemiz sadece öğrencilerimize açık değil bütün halka açık. Herkes kütüphanemizden yararlanabilir. Yakın zamanda açılışını yapmış olmamıza rağmen ciddi anlamda hem öğrencilerimizden hem de halktan ve diğer kurumlardan destek alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de çok daha fazla güzel faaliyetler devam edecek kütüphanemizde" şeklinde konuştu.

Öğrenciler memnun

Yeni kütüphanenin modern olduğunu dile getiren öğrencilerden Elif Naz Gürsel, "Eski kütüphanemize kıyasla kesinlikle çok daha modern, gelişmiş, imkanları daha fazla. Kitap sayısı, çeşitliliği çok fazla. Kullanılabilirlik açısından olsun çok daha iyi"diyerek düşüncelerini aktardı.

Sosyoloji 2. Sınıf öğrencisi Ruken Söylemez ise, "İki yıldır buradayım ve ilk senemizde diğer kütüphanedeydik ve gerçekten yer sıkıntımız çok fazlaydı. Yeni kütüphanemizle birlikte de bu sorun ortadan kalktı ve çok güzel dijital anlamda olanaklarımız var. Çok fazla kitap çeşidi var ve istediğimiz her kitabı bulabiliyoruz. Çevre illere nazaran da Bingöl için çok güzel bir yatırım" diye konuştu.

