Modern Ozanlar Geliyor

Kadim Türk kültürü Âşıklık-Ozanlık geleneği ile RAP müzik arasındaki benzer ve farklılıkları işleyen belgesel aynı zamanda "RAP sanatçıları yeni nesil halk ozanları olabilir mi?" sorusuna cevap bulmayı amaçlıyor.
Belgeselde müzik dünyasında yakından tanıdığımız; Fuat Ergin, İsmail İpek, İsmail Nar, Allame (Hamza Gül), Evren Besta (Evren Barış), Şanışer (Sarp Palur), Kenan Şahbudak, Selahattin Dündar, Gürbüz Özçelik, DJ SUPPA (Onur Arslan) gibi isimlerin yanı sıra Prof. Dr. Mustafa Sever, Prof.Dr. Türker Eroğlu ve yazar Teoman Kardeniz gibi kültüre hâkim önemli isimler yer alıyor.
Yapımcılığını Son Ümit Medya'nın üstlendiği filmin ekibi ise şöyle; Görüntü yönetmeni: Mert Dizdar, Sanat Yönetmeni: Uygar Özdemir, Koordinatör: A. Gülşah Onur Dizdar- B.Mert Demirel, Müzik Süleyman "Sek" Eken, Yönetmen Asistanı: Betül Çakır.
Belgeselin 2019 yılı içerisinde yayınlaması bekleniyor.