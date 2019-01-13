Son Dakika Haberleri: Modifiye Araçlar Japonya'da Meraklılarıyla Buluştu

Modifiye Araçlar Japonya'da Meraklılarıyla Buluştu

1 saat önce

- Modifiye araçlar Japonya'da meraklılarıyla buluştuTOKYO - Japonya'da dünyanın en büyük otomobil fuarlarından olan "'Tokyo Auto Salon 2019'da birbirinden farklı modifiye araçlar meraklılarıyla buluştu.

- Modifiye araçlar Japonya'da meraklılarıyla buluştu

TOKYO - Japonya'da dünyanın en büyük otomobil fuarlarından olan "'Tokyo Auto Salon 2019'da birbirinden farklı modifiye araçlar meraklılarıyla buluştu.
Japonya'da "Tokyo Auto Salon 2019" otomobil fuarı, bu yıl Chiba eyaletindeki Makuhari Messe fuar alanında gerçekleştirildi. 3 gün süren ve bugün son bulan etkinliğe, yaklaşık 300 bin otomobil sever katıldı. Spor araç kategorisi ağırlıkta olmak üzere, modifiye edilmiş çok sayıda otomobil de meraklılarıyla buluştu. Honda, Toyota, Mazda ve Nissan gibi Japon otomobil devlerinin binek ve güçlendirilmiş yarış otomobil kategorileri ile katıldığı fuarda, aynı zamanda karavan, minibüs ve arazi araçları gibi farklı kategorilerden araçlar da sergilendi.
27 yıldır her sene Ocak ayında düzenlenen Tokyo Auto Salon, modifiye araçlar konusunda dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olma özelliği taşıyor. Bu yıl 900 araca ev sahipliği yapan etkinliği her sene yüz binlerce otomobil meraklısı ziyaret ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:33 Kaynak: İHA

Tokyo, Japonya, Ekonomi
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