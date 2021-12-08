Online alışveriş platformundan yeni yıla özel hediye seçenekleri - Son Dakika

Online alışveriş platformu Morhipo, yeni yıla sayılı günler kala uygun hediye seçenekleri sunduğunu açıkladı.

2022'ye sayılı günler kala sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için yeni ve indirimli hediye seçenekleri sunduğunu duyuran online alışveriş platformu Morhipo, yayımladığı yazılı açıklamada, "Hem kadınlar hem de erkeklerin tarzına uygun olan, eşofmandan spor ayakkabıya, elbiseden jean pantolonlara, ayakkabıdan çantaya, şık aksesuarlardan sıcacık montlara kadar sezonun öne çıkanları modanın e-ticaretteki adresinde yer alıyor. Yılbaşı temalı ev dekorasyon ürünleri de sevdikleriniz için sevimli bir hediye alternatifi olabilir. Geyik, kar tanesi ve Noel Baba desenli kupalar, nevresim takımları, yastık ve minderler hem yılbaşı ruhunu yansıtıp hem de gülümseten bir hediye seçeneği olarak öne çıkıyor" denildi.