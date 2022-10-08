Motorine zam yağmuru devam ediyor! Salı günü 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha gelecek - Son Dakika
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Motorine zam yağmuru devam ediyor! Salı günü 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha gelecek

08.10.2022 10:32

Motorine geçtiğimiz hafta ardı ardına üç kez zam yapılmasının ardından yeni bir zam daha geliyor. Son bilgilere göre motorine salı günü 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam bekleniyor.

Akaryakıta ardı ardına zamlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta motorine 3 kere zam geldi. Yeni bir zammın kapıda olduğu öğrenildi.

SALI GÜNÜ MOTORİNE YENİ ZAM

OPEC ülkelerinin geçtiğimiz çarşamba günü yaptıkları toplantının ardından arz kısıntısı kararı alması akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Motorine geçtiğimiz hafta 3 kere zam gelmiş; İstanbul'da fiyatı 27 liraya kadar çıkmıştı. Alınan yeni bilgilere göre motorine salı günü 1 lira 39 kuruşluk bir zam daha gelecek. Yeni zamla beraber motorinin fiyatı 30 liraya dayanacak.

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Opec, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Motorine zam yağmuru devam ediyor! Salı günü 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorine zam yağmuru devam ediyor! Salı günü 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha gelecek - Son Dakika
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