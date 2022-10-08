Akaryakıta ardı ardına zamlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta motorine 3 kere zam geldi. Yeni bir zammın kapıda olduğu öğrenildi.
OPEC ülkelerinin geçtiğimiz çarşamba günü yaptıkları toplantının ardından arz kısıntısı kararı alması akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Motorine geçtiğimiz hafta 3 kere zam gelmiş; İstanbul'da fiyatı 27 liraya kadar çıkmıştı. Alınan yeni bilgilere göre motorine salı günü 1 lira 39 kuruşluk bir zam daha gelecek. Yeni zamla beraber motorinin fiyatı 30 liraya dayanacak.
Son Dakika › Finans › Motorine zam yağmuru devam ediyor! Salı günü 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha gelecek - Son Dakika