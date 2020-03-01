Motosiklet gruplarından şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Motosiklet tutkunları, İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerin Hatay'daki yakınlarını ziyaret etti.

Hatay ve çevre illerden gelen 50 motosikletli, polis ve jandarma kontrolünde, şehir merkezinde Mehmetçiğe destek turu attı.

Turun ardından katılımcılar, şehitler Uzman Onbaşı Emin Yıldırım, Astsubay Muhammed Ali Özer ve Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Hatay Motosiklet Kulübü Başkan Yardımcısı Aynur Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailelerin acılarını bir nebze de olsa hafifletmek için taziye ziyaretinde bulunduklarını belirterek, ailelere yönelik ziyaretleri sık sık yapacaklarını söyledi.

Motosikletlilerden Ufuk Mısırlı da şehitlerden Özer ile bir dönem beraber görev yaptıkları için ziyaretin kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Bir dostu, bir devresi olarak ailesine ve kendisine son görevimi teşkil ettim." dedi.