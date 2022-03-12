Motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde hayatta kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde hayatta kaldı

12.03.2022 12:57
Motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde hayatta kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin, tali yoldan çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin, tali yoldan çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobile çarptıktan sonra yere savrulan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlatıp düştükten sonra ayağa kalktı.

Kaza, Manavgat Caddesinde Side istikametinden Çakalderesi istikametine seyir halindeki Volkan Geyik'in kullandığı 07 JH 371 plakalı motosikletin, 6040 sokak istikametinden Manavgat Caddesine çıkan Özlem Adsız'ın kullandığı 07 ABY 171 plakalı otomobile çarpması sonucunda meydana geldi.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücünün başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattığı görüldü. - ANTALYA

Motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde hayatta kaldı
Motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde hayatta kaldı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Mobilya atölyesindeki yangında 3 kişi dumandan etkilendi Son dakika haberleri! Mobilya atölyesindeki yangında 3 kişi dumandan etkilendi Son dakika haberi | Manavgat'ta mobilya atölyesinde yangın Son dakika haberi | Manavgat'ta mobilya atölyesinde yangın

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde hayatta kaldı - Son Dakika


Son Dakika
12:50 Babasının mezarına taşlardan kalp yaptı! Gökyüzüne bir baktı ki, ne görsün!
12:40 Buz gibi suda altın avı! Haftada 7-8 gram buluyorlar
12:36 Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda gözle görülür artış yaşanacak
12:32 Ukraynalı generalden kan donduran sözler: Teslim olmayan Rus askerleri köpeklere mama olacak!
12:26 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3YK formülü: Bu ülkeye 'yeni kadrolar', 'yeni kurallar', 'yeni kurumlar' lazım
10:52 Dünya bu insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor: Adanalı kebapçı, karda aç kalan sokak köpeklerini beslemek için haftada 500 km yol kat ediyor
12:13 İşgal planlandığı gibi gitmeyince Putin ceza kesmeye başladı: 8 general değiştirildi, 2 FSM mensubu istihbaratçı gözaltında
12:07 Şaka gibi: 2012'de sattığı otomobilin, 2016'de yaptığı kazadan icralık oldu!
11:53 Başakşehir "MHK acilen istifa etmeli" demişti! TFF'den yanıt geldi: Hakemlik kurumu yıpratılmak isteniyor
11:47 Tanga şortla twerk yapan kadın garsonlar sosyal medyanın gündemine oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 13:03:59. #1.13#
SON DAKİKA: Motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde hayatta kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement