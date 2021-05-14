Motosikletçiler kan bağışına destek verdi - Son Dakika

Motosikletçiler kan bağışına destek verdi

14.05.2021 17:03
Motosikletçiler kan bağışına destek verdi, System.String[]

Kızılay, Türkiye Motosiklet Platformu ve Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği ile iş birliği yaptı.

Kızılay, Türkiye Motosiklet Platformu ve Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği ile iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında Fatih Camii'nde bulunan Kızılay çadırına, motosikletçiler akın etti. Kan bağışında bulunan motosikletçileri gören bazı vatandaşlarda kan vermek için sıraya girdi.

Tüm dünyada olduğu gibi pandemi süreci gönüllü kan bağışını ülkemizde de olumsuz etkiledi. Kan bağışının artması için motosikletçiler seferber oldu. Türkiye Motosiklet Platformu(TMP) ve Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği(MAKUD) ile Kızılay iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında Fatih Camisi'nde bulunan Kızılay çadırına, motosikletçiler akın etti. Kan bağışında bulunan motosikletçileri gören bazı vatandaşlarda kan vermek için sıraya girdi. Bağışa destek vermek için Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da Kızılay çadırını ziyaret etti.

"Motorcular olarak kan ihtiyacına destek olmak istedik"

Kan bağışı için gelen talepten memnun olan Türkiye Motorsiklet Platformu(TMP) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, "Pandemi yasakları döneminde kan ihtiyacı oldukça artış gösterdi. Bunu biraz destek olabilmek için TMP olarak, MAKUD ile birlikte bir organizasyon yaptık. Motorcu arkadaşlarımızla birlikte burada Fatih Camii'nde kurulan Kızılay çadırına geldik. Şu anda gelen arkadaşların taleplerini bile karşılamayacak kadar çok, bu bizi çok mutlu etti. Çok fazla bağış almış olduk. Katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Motorcular olarak kan ihtiyacına bir destek olmak istedik" dedi.

"Bir ünite kan, üç can"

Motorsiklet camiasından yaklaşık 200 kişinin Kızılay çadırında olduğunu belirten Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği Başkan Erkan Çekiç, "Kızılay, Türkiye Motorsiklet Platformu Ekibi olarak burada kan bağışı için toplandık. Tüm katılan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bir ünite kan, üç can demek. Tüm Türkiye'yi, insanlığı kan vermeye davet ediyorum. Dernek üyeleri olarak toplam 110 kişi civarındayız. Motorsiklet camiası olarak da burada şu an 150-200 tane arkadaşımız bulunmakta" diye konuştu.

Fatih Camisi'ndeki Kızılay çadırında düzenlenen kan bağışı etkinliğine Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katıldı. - İSTANBUL

Motosikletçiler kan bağışına destek verdi
Motosikletçiler kan bağışına destek verdi
Motosikletçiler kan bağışına destek verdi
Motosikletçiler kan bağışına destek verdi

Arama Kurtarma, Motosiklet, Türkiye, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Motosikletçiler kan bağışına destek verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! Çocuklarının bayramlaşmak için arayıp, ulaşamadıkları adam evinde ölü bulundu Çocuklarının bayramlaşmak için arayıp, ulaşamadıkları adam evinde ölü bulundu Formula 1 resmen duyurdu! Türkiye Grand Prix'si takvimden çıkarıldı Formula 1 resmen duyurdu! Türkiye Grand Prix'si takvimden çıkarıldı Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu İsrail, Gazze'de aralarında hamile bir kadının da olduğu 6 kişilik aileyi katletti! İsrail, Gazze'de aralarında hamile bir kadının da olduğu 6 kişilik aileyi katletti! Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu! Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu! Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben

Son Dakika Haberleri
17:19 Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek
17:11 Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim!
17:05 Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor
16:52 Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı
16:51 Formula 1 resmen duyurdu! Türkiye Grand Prix'si takvimden çıkarıldı
16:32 Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu
16:10 Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor
16:07 İsrail, Gazze'de aralarında hamile bir kadının da olduğu 6 kişilik aileyi katletti!
15:45 Netflix, Fatih Terim'in belgeselini çekeceğini duyurdu, üyelik iptali için başvuru yağdı
15:29 Galatasaray'dan taraftarlarını coşturacak video
Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek         
17:19
Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor         
17:06
Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı         
16:53
32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu 32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu         
16:45
Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor         
16:11
Kafasına poşet geçirdi, piknik tüpünün gazı ile intihar etti Kafasına poşet geçirdi, piknik tüpünün gazı ile intihar etti         
15:47
Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu         
14:26
Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu         
13:44
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş         
13:35
Genç kızın intiharını önleyen polisler, yere çelik yeleklerini serdi Genç kızın intiharını önleyen polisler, yere çelik yeleklerini serdi         
12:55
ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu         
11:26
Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak         
10:44
Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!         
10:16
Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak         
09:53
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı         
09:10
İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler         
23:11
İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 17:29:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosikletçiler kan bağışına destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement