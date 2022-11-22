Kaldırımda yürüyen genç kızı fırlattıkları cisimle yaralayan motosikletli saldırganların savunması "yok artık" dedirtti: Oyun videosundakini uyguladık - Son Dakika
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Kaldırımda yürüyen genç kızı fırlattıkları cisimle yaralayan motosikletli saldırganların savunması "yok artık" dedirtti: Oyun videosundakini uyguladık

23.11.2022 01:19

Mersin'de arkadaşlarıyla kaldırımda yürüyen 20 yaşındaki Hatice Aslan'ın gözünü motosikletten attıkları cisimle yaralayan iki şüpheli yakalandı. Genç kıza su dolu balon attıklarını iddia eden şüpheliler, bunu da sosyal medyada gördükleri bir oyundan esinlenerek yaptıklarını söyleyerek "pes" dedirtti.

Mersin'in Mezitli ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencisi Hatice Aslan, 18 Kasım akşamı 2 kız arkadaşı ile dışarı çıktı. Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen genç kızların yanından geçen motosikletteki şüphelilerin attığı cisim, Aslan'ın sağ gözüne isabet etti. Acı içerisinde yere yığılan Aslan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KORNEASI ZARAR GÖRDÜ

Korneası zarar gören Aslan, tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra polise giderek şikayetçi oldu. Polis, saldırganın belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

150 KİŞİLİK EKİP KURULDU

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan 150 kişilik özel ekip, yaklaşık 700 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek iki şüphelinin kimliğini tespit etti. Ahmet K. ve Bilal K. oldukları belirlenen şüpheliler, polis tarafından adreslerine düzenlenen baskınla yakalanarak emniyete götürüldü.

OYUN VİDEOLARINI İZLEYİP SALDIRDILAR

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde olayı, sosyal medyada gördükleri su dolu balonla oyun videoları üzerine gerçekleştirdiklerini söyledi. Şüphelilerin ifadelerinde başka kişilere de su dolu balon attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Mersin Üniversitesi, Hatice Arslan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaldırımda yürüyen genç kızı fırlattıkları cisimle yaralayan motosikletli saldırganların savunması 'yok artık' dedirtti: Oyun videosundakini uyguladık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaldırımda yürüyen genç kızı fırlattıkları cisimle yaralayan motosikletli saldırganların savunması "yok artık" dedirtti: Oyun videosundakini uyguladık - Son Dakika
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