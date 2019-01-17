Mousa Dembele, Guangzhou'ya Transfer Oluyor
1 saat önce
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyen Mousa Dembele, Çin'in Guangzhou takımına transfer oluyor.
İngiltere
Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur
'da forma giyen Mousa Dembele, Çin
'in Guangzhou
takımına transfer oluyor. Londra
ekibinden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki Belçikalı futbolcunun transferi için Çin temsilcisiyle anlaşma sağlandığı kaydedildi.
İngiliz basını, transferden Tottenham'ın kasasına 11 milyon sterlin gireceğini yazdı.
2012 yılından Fulham
'dan transfer edilen Dembele, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 242 maça çıktı ve 10 gol attı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:39 Kaynak: AA
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