Mozambik Sağlık Bakanı Tiago'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Mozambik Sağlık Bakanı Tiago'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

13.10.2020 20:13
Mozambik Sağlık Bakanı Tiago'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Mozambik Sağlık Bakanı Armindo Tiago, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Mozambik Sağlık Bakanı Armindo Tiago, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Tiago, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kendini iyi hissettiğini ve herhangi bir belirti göstermediğini ifade eden Bakan Tiago, ev karantinasında olduğunu da aktardı.

Ülkesinde Kovid-19'la mücadelede en yetkili isim olan Tiago, Mozambik'te şu ana kadar virüse yakalanan ilk kabine üyesi oldu.

10 binden fazla vakanın kaydedildiği Mozambik'te 72 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Daha önce Gana ve Gine gibi Afrika ülkelerinde de sağlık bakanları virüse yakalanmıştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mozambik Sağlık Bakanı Tiago'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

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