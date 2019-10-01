Son Dakika Haberleri: Mozambikli kadınlar, TİKA ile meslek sahibi oluyor
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Mozambikli kadınlar, TİKA ile meslek sahibi oluyor

31 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in başkenti Maputo'da kadınlara meslek edindirilmesi amacıyla iki dikiş atölyesi açtı.

Mozambikli kadınlar, TİKA ile meslek sahibi oluyor, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in başkenti Maputo'da kadınlara meslek edindirilmesi amacıyla iki dikiş atölyesi açtı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, atölyeler, TİKA'nın "Sürekli Dikiş Merkezi" projesi kapsamında, başkentin en büyük yerleşim yerlerinden Magoanine Mahallesi'ndeki Maputo Belediyesi Eğitim Merkezinde hizmete açıldı.

Hizmete açılan iki dikiş atölyesinde, 20 dikiş makinesiyle kadınlar ve gençlerin dikiş eğitimi alması planlanıyor.

Belediyenin vereceği eğitimlerin dışında da halkın kullanımına açık olacak atölyeler, gerek kişisel gerek ticari amaçla Mozambiklilerce kullanılabilecek.

Merkezin açılışına Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan, Maputo Belediye Başkanı Eneas Comiche, yerel yöneticiler, basın mensupları ve bölge halkı katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Comiche, Maputo halkına meslek edindirerek gelir getirecek projelerinden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Mozambik, Afrika, Maputo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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