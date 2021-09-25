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MSB: 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başarıyla tamamlandı - Son Dakika

MSB: 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

25.09.2021 09:46
MSB: 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başarıyla tamamlandı, System.String[]

MSB: 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başarıyla tamamlandıMİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021'in başarıyla tamamlandığını açıkladı.

MSB: 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021'in başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021' başarıyla tamamlandı" denildi.Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntü de yer aldı.

MSB: 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

Yüzbaşı, Akdeniz, Milli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başarıyla tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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