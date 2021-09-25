MSB: 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başarıyla tamamlandı - Son Dakika

Bakanlığın Twitter 'daki hesabından yapılan açıklamada, " Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021' başarıyla tamamlandı" denildi.Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntü de yer aldı.

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