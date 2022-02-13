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MSB'den "Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması" paylaşımı - Son Dakika

MSB'den "Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması" paylaşımı

13.02.2022 12:55

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16 uçağının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak, "Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması" uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu ve o anlara ait görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16 uçağının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak, "Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması" uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu ve o anlara ait görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca konu hakkında yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait iki F-16 uçağımız, Deniz Kuvvetlerimizin birlik ve gemilerinin harekata hazırlık seviyeleri ile kuvvetler arası müşterek harekat kabiliyetinin artırılması için 'Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması' uçuşu gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

MSB'den Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması paylaşımı
MSB'den Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması paylaşımı
MSB'den Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması paylaşımı

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Hava-İş, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB'den 'Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması' paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB'den "Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması" paylaşımı - Son Dakika
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