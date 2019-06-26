Muazzez Abacı ve Gökhan Tepe Bursa'da konser verdi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"'nde Muazzez Abacı ve Gökhan Tepe müzikseverlerle buluştu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:56 Kaynak: AA
adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"'nde Muazzez Abacı
ve Gökhan Tepe
müzikseverlerle buluştu.
Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki Açıkhava Tiyatrosu
'nda gerçekleştirilen konser öncesi Bursalı müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu. Zeki Müren
ve Müzeyyen Senar
'ın eserlerini birlikte söyleyen sanatçılar sevilen şarkılarını da seslendirdi.
Konserin sonlarına doğru Abacı ve Tepe'nin düeti müzikseverlerin beğenisini topladı.
Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan Abacı ve Tepe uzun süre alkışlandı.
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