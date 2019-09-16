Son Dakika Haberleri: Müebbet hapis cezası alan Mustafa Koçak'ın avukatı: Tehdit altında alınan ifadelerle karar verildi
Son Dakika Dünya Haber

Müebbet hapis cezası alan Mustafa Koçak'ın avukatı: Tehdit altında alınan ifadelerle karar verildi

54 dakika önce

Mustafa Koçak bugün ‘adil yargılanma hakkı’ için yaptığı açlık grevinin 76. gününe girdi. Koçak’ın Avukatı Ezgi Çakır ‘dosyada tek maddi delil yok’ diyerek müebbet hapis cezasının iki itirafçının ifadelerine dayanılarak verildiğini söyledi.

Müebbet hapis cezası alan Mustafa Koçak'ın avukatı: Tehdit altında alınan ifadelerle karar verildi, System.String[]

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, makam odasında DHKP/C üyelerince rehin alınarak öldürülmesine ilişkin davada müebbet hapis cezası alan sanıklardan Mustafa Koçak'ın Avukatı Ezgi Çakır, alınan kararda mahkemenin itirafçının Almanya'dan gönderdiği mektubu işleme almadığını söyledi.


Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesi ile ilgili 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada, 4 Ekim 2017 tarihinde gözaltına alınan Mustafa Koçak hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Euronews.com'da Görüntüle

Mustafa Koçak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evdeki çamaşır makinesinden uçan araba yapan Siirtli vatandaş Erdoğan'a seslendi
Şule Çet'in avukatından davaya ilişkin açıklama: Telefonu ikinci kez incelenecek Suriye hükümeti SDG'yi ilk kez bölücü terörist milisler olarak niteledi 2019 Komik Yaban Hayatı Fotoğrafları Yarışması'nın finalistleri belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 21:09:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müebbet hapis cezası alan Mustafa Koçak'ın avukatı: Tehdit altında alınan ifadelerle karar verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]