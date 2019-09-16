Müebbet hapis cezası alan Mustafa Koçak'ın avukatı: Tehdit altında alınan ifadelerle karar verildi
54 dakika önce
Mustafa Koçak bugün ‘adil yargılanma hakkı’ için yaptığı açlık grevinin 76. gününe girdi. Koçak’ın Avukatı Ezgi Çakır ‘dosyada tek maddi delil yok’ diyerek müebbet hapis cezasının iki itirafçının ifadelerine dayanılarak verildiğini söyledi.
İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, makam odasında DHKP/C üyelerince rehin alınarak öldürülmesine ilişkin davada müebbet hapis cezası alan sanıklardan Mustafa Koçak'ın Avukatı Ezgi Çakır, alınan kararda mahkemenin itirafçının Almanya'dan gönderdiği mektubu işleme almadığını söyledi.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesi ile ilgili 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada, 4 Ekim 2017 tarihinde gözaltına alınan Mustafa Koçak hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:15
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