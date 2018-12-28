Son Dakika Haberleri: Müftüler Vize'de Toplandı

Müftüler Vize'de Toplandı

1 saat önce

Kırklareli'nde 2018 yılının son ilçe müftüleri toplantısı Vize Müftülüğünde yapıldı.

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Kırklareli'nde 2018 yılının son ilçe müftüleri toplantısı Vize Müftülüğünde yapıldı. 2018 yılı faaliyetleri ile 2019 yılı planlamaları gündemin ana konusu oldu.

Kırklareli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş toplantı sonrası yaptığı konuşmasında, "Bugün Vize ilçemizde verimli bir toplantı yaptık. Öncelikle Vize Müftümüz Mehmet Coşkun beyi kutluyorum. İlçemizde hakikaten güzel çalışmalar yapıldığını görüyorum. İlçeye güzel bir hizmet binası, 4-6 yaş grubu kuran kursları, yetişkin Kuran Kursu, gençlik merkezi gibi güzel hizmet noktaları oluşturulmuş. Destek veren hayırseverleri ve müftülük çalışanlarını kutluyorum. Öte yandan Kırklareli il ve ilçelerinde diyanet hizmetleri hem fiziksel kapasite ve hem de din hizmetleri acısından çok önemli bir atılım içerisinde. Tabi bununla birlikte münhal kadroların bulunması sebebi ile sıkıntılarımız mevcuttur. Aşılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş toplantı sonrası Vize Anaokulunu gezerek, Değerler Eğitimi Sınıfı ile diğer mekanları inceledi. Demirtaş, okul müdürü Nermin Öztürk'e başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ayrıca Hazreti Ömer Camisi Dernek Başkanı Mehmet Doğan da ziyaret edilirken, cami altında oluşturulan 4-6 yaş grubu kursundaki çalışmaları yerinde incelendi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:10 Kaynak: İHA

Kuran-ı Kerim, Hüseyin Demirtaş, Kırklareli, Vize, Güncel
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