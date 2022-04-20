Muğla'da bayram öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı - Son Dakika
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Muğla'da bayram öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

20.04.2022 13:51
Muğla'da bayram öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

Muğla ve ilçelerinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde jandarma ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarılarak havadan, denizden ve karadan denetimler artırıldı.

Muğla ve ilçelerinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde jandarma ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarılarak havadan, denizden ve karadan denetimler artırıldı.

Yerli ve yabancı turistlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda tatillerini geçirmeleri için yaya, motorlu devriyeler ve kritik bölgelerde tesis edilen kontrol noktalarında gerekli tedbirler artırıldı, droneler ile de havadan kontroller sıklaştırıldı.

Dalyan Kanalında ise ekipler tekneleri ve turistleri kontrol ederek denetim yapıyor.

Muğla İl Jandarma Komutanlığının havadan ve karadan yaptığı denetimlere ilişkin hazırladığı ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan video, ilgi gördü.

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Ramazan Bayramı, Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da bayram öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı - Son Dakika


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