Son Dakika Haberleri: Muğla'da Eğitime Kar Engeli

Muğla'da Eğitime Kar Engeli

39 dakika önce

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Muğla'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.


Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Kavaklıdere ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bugün eğitime ara verildiği belirtildi.


Belediye ekipleri ilçede kar kürüme çalışması yürütüyor.


Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ekiplerin yoğun çaba göstererek yolları ulaşıma açmaya çalıştıklarını ifade etti.

Demir, çalışmaların sabaha kadar süreceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:12 Kaynak: AA

Kavaklıdere, Muğla, Güncel
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