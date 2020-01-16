Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Ali Topçu'nun kullandığı 22 AR 908 plakalı otomobil, Muğla- Akyaka kara yolunun Sakartepe mevkisinde şarampole devrildi.


Kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Ekiplerce araçtan çıkarılan Turgut Pekgönenç, kaza yerinde hayatını kaybetti.


Sürücü ile Cemil İsmail ve Ömer Topçu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:50 Kaynak: AA
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