Muğla'da park halindeyken yanan otomobildeki kişi öldü - Son Dakika
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Muğla'da park halindeyken yanan otomobildeki kişi öldü

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde park halindeyken yanan otomobildeki kişi hayatını kaybetti.

Muğla'da park halindeyken yanan otomobildeki kişi öldü, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde park halindeyken yanan otomobildeki kişi hayatını kaybetti.

Patlangıç Mahallesi Şehit Sadık Bey Caddesi'nde park halindeki 48 M 6302 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alev alan otomobil, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Araçta bulunan Mümin Varol'un (58) yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İncelemenin ardından Varol'un cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İtfaiye yetkilileri, yangının araç içinde uyuyan Varol'un sigara izmaritinden çıktığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

Patlangıç Mahallesi, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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