Muğla'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
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Muğla'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

28.04.2022 00:17
Muğla'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Muğla Valisi Orhan Tavlı, şehit aileleri ve gaziler ile iftarda bir araya geldi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, şehit aileleri ve gaziler ile iftarda bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar öncesi Vali Tavlı, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Vali Tavlı, iftar sonrası yaptığı konuşmada, ramazan ayının manevi atmosferinde iftar sofrasını şehit aileleri ve gazilerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Vatan için görev yapmanın hangi kademede olursa olsun kutsal ve anlamlı olduğunu belirten Tavlı, "Muğlamızın huzurlu bir şehir olması için vatan sevgisi ve görev bilinciyle, mesai mevhumu gözetmeksizin, canı pahasına fedakarca çalışan ve görevini layıkıyla yerine getiren tüm güvenlik güçlerimizle gurur duyuyoruz." dedi.

Aziz milletin vatan toprakları için tarihin her döneminde şehit ve gazilerle bedel ödediğini vurgulayan Tavlı, şehit ailelerine seslenerek şöyle konuştu:

"Sizlerin çocukları, evlatları vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, bağımsızlığı için, huzuru, mutluluğu için, birlik ve beraberliği için canlarını feda ettiler. Sizler şehitlerimizin bizlere emanetisiniz, çok kıymetlisiniz, başımızın tacısınız. Ay yıldızlı bayrağımız için, ülkemiz için şehadet şerbeti içen kahramanlarımızın ailelerinin ve gazilerimizin daima yanlarındayız."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ise Türkiye'nin şehitlerin kanı ve gazilerin fedakarlıklarıyla kurulduğunu kaydetti.

Gemalmaz, şehitlere ve canlarını hiçe sayarak savaşan kahraman gazilere olan sorumlulukları tüm benliklerinde hissederek görevlerini icra ettiklerini dile getirdi.

Muğla'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu
Muğla'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu
Muğla'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu
Muğla'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu
Muğla'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

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Orhan Tavlı, Jandarma, Muğla, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika


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