Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Kuzey İrlanda uyruklu kadın tutuklandı.

Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Kuzey İrlanda uyruklu kadın tutuklandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, içinde silah bulunan yabancı plakalı bir otomobilin Bodrum Limanından feribotla çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından araçta yapılan aramada, aracın bagaj kısmı, arka çamurluk boşluğu ile tampona gizlenmiş şeffaf poşetlere sarılı 45 tabanca ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Kuzey İrlanda uyruklu M.A.I, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı Bodrum Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kuzey İrlanda, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:52 Kaynak: AA
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