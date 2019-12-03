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Muğla'nın datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:26 Kaynak: DHA
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
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