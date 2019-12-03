Son Dakika Haberleri: Muğla'nın datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Muğla'nın datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Muğla'nın datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Deprem, Datça, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:26 Kaynak: DHA
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