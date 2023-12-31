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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik botta bulunan 57 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla\'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
31.12.2023 - 10:53,
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki iki lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 57 göçmeni kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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