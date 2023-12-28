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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 86 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 86 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yelkenli teknede ve lastik botta toplam 86 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı olduğu şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla\'nın Datça ilçesi açıklarında 86 düzensiz göçmen kurtarıldı
28.12.2023 - 23:41,
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 86 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli teknedeki 70 göçmeni kurtardı. Göçmen kaçakçısı olduğu gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, Datça açıklarında Sahil Güvenlik tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 16 göçmeni kurtardı, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi de yakalandı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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