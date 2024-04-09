Marmaris ve Datça\'ya 40 Bin Araç Girişi Yapıldı

Yerel

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerine karayolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli Mahallesi'nde Jandarma karakolu ekipleri kontrollerine devam ederken 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için 6 Nisan Cumartesi gününden bu yana ilçeye yaklaşık 40 bin araç girişi yapıldığı öğrenildi.

Dünyanın ve ülkemizin en gözde turizm kentlerinden olan Marmaris'e yarın başlayacak olan Ramazan Bayramı için karayolu ile gelişler Cumartesi gününden itibaren yoğunlaştı. Marmaris ilçe merkezine yaklaşık 21 kilometre mesafedeki Çetibeli Jandarma Kontrol noktasından kış mevsiminin ardından normal zamanlarda yaklaşık 5 bin araç geçişi olurken Cumartesi gününden itibaren bu rakam 7 bin 500, 8 binlere ulaştı. Çetibeli Jandarma ekipleri sürücülerin evrak kontrollerini yaparken, trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu hususunda uyarılarda bulunup, hem trafik ile ilgili hem de Kades ile ilgili broşürler dağıtarak iyi bayramlar dileklerini iletti. Ekiplere Jandarma Narkotik arama ve Bomba arama köpekleri de eşlik etti. Marmaris'e tatile gelen sürücüler yolların normal yoğunlukta olduğunu, bekledikleri kalabalığı göremediklerini ifade ettiler.

Marmaris ilçe merkezinde ise tur servislerinin teknelerden gelen yolcularını almak için yol kenarlarına park etmesi sebebi ile yer yer trafikte sıkışıklıklar yaşanırken, özellikle Datça istikametine bir yoğunluk yaşandığı gözlemlendi. - MUĞLA