Muğla'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 Ağustos Perşembe günü Kalemlik Burnu güneyinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca dört adet can salı içerisinde geri itilen; 39'u erkek, 5'i kadın ve 12'si çocuk olmak üzere toplamda 56 düzensiz göçmen ve 2 erkek Türk vatandaşı tespit edildi. Düzensiz göçmenler ve Türk vatandaşlar, haklarında gerekli işlemlerin yürütülmesi için Datça İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda M.C.E. ve B.T. isimli Türk vatandaşlarının göçmen kaçakçılığı yaptıkları ve olayın şüphelileri olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA