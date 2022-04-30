Muğla Valisi Orhan Tavlı, emniyet kemeri denetimine katıldı - Son Dakika
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Muğla Valisi Orhan Tavlı, emniyet kemeri denetimine katıldı

30.04.2022 14:10
Muğla Valisi Orhan Tavlı, emniyet kemeri denetimine katıldı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ramazan Bayramı tatili öncesi polis ve jandarma ekipleriyle emniyet kemeri denetimine katıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ramazan Bayramı tatili öncesi polis ve jandarma ekipleriyle emniyet kemeri denetimine katıldı.

Vali Tavlı, Marmaris Çetibeli Yol Kontrol noktasında sürücülere, "Bayramınız kemerli olsun" yazılı broşürler dağıttı, direksiyonda oldukları sürece emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulundu.

Sürücüler ve araçta bulunan yolcularla sohbet eden Tavlı, küçük çocuklara şapka ve kırmızı düdük hediye etti.

Tavlı, uygulaması kapsamında Ramazan Bayramı süresince il genelinde denetimlerin kesintisiz olarak devam edeceğini bildirdi.

Denetimlerinde, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ile İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile ile trafik ekipleri yer aldı.

-Bodrum

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ile kolluk kuvvetleri, Torba Polis Noktasında "Bayramınız kemerli olsun" uygulamasına katıldı.

Bayar, uygulama noktasında durdurulan sürücülere emniyet kemerinin öneminden bahsederek, konuya ilişkin broşür verip bayramlarını kutladı.

Uygulamadan sürücülerin de oldukça memnun oldukları gözlendi.

Fethiye

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı Ölüdeniz yolundaki jandarma kontrol noktasında uygulamaya katıldı. İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan ile İlçe Jandarma komutanı Mustafa Çiçek de kaymakama eşlik etti.

Kaymakam Alper Balcı, "Bayramınız kemerli olsun" yazılı broşürler dağıttı.

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Kaynak: AA

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