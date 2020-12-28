Muğla ve 3 ilçesindeki uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama - Son Dakika

MUĞLA ve 3 ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada 47 kişi hakkında ise 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Muğla merkez ile Bodrum, Milas ve Fethiye ilçelerinde bir haftalık takip yapıldı. Ardından polis ekipleirnce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerleri ile ev ve işyerlerindeki aramalarda, 1 kilo 119 gr esrar, 296,3 gram metamfetamin, 62,58 gram kokain, 3,6 gram bonzai, 1 gram eroin, 149 ecstasy uyuşturucu hap, 188 kök hint kenevir, hassas terazi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında ise 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.