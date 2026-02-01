Muha Havalimanı İlk Uçuşu Gerçekleştirdi

Yemen'in Taiz vilayetinde inşa edilen Muha Uluslararası Havalimanı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden gerçekleştirilen ilk tarifeli uçuşla hizmete açıldı.

Yemen devlet televizyonu, Muha Uluslararası Havalimanı'nın bugün ilk uluslararası uçuşu kabul ettiğini duyurdu.

Haberde, havalimanının uluslararası uçuşlara açılmasının ülkedeki havacılık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olduğu vurgulandı. Bunun, hükümetin hava ulaşımı sektörünü geliştirme yönündeki çabalarının bir parçası olduğuna işaret edildi.

Yemen Ulaştırma Bakan Yardımcısı Nasır Şerif, daha önce yaptığı açıklamada, Muha Havalimanı'nın, batı kıyısı ve çevre bölgelerde ulaşım ve hizmet hareketliliğine katkı sağlayacağını belirtmişti.

Bugüne kadar resmi olarak sivil uçuşlara ev sahipliği yapamayan Muha Havalimanı, Yemen'in batı kıyısındaki stratejik konumu nedeniyle önemli altyapı projeleri arasında gösteriliyor.

Taiz vilayeti ve çevresine hizmet vermek amacıyla 2021 yılında inşasına başlanan Muha Havalimanı, Nisan 2024'te hazır hale gelmesine rağmen uçuşlara açılamamıştı.

Taiz'in resmi havalimanının, ülkede çatışmaların başladığı 2015'ten bu yana Husilerin kontrolündeki Havban bölgesinde bulunması ve uzun süredir hizmet verememesi, yeni bir havalimanının devreye alınmasını zorunlu kılmıştı.