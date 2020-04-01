Son Dakika › Güncel › Muhtar otomobiline hoparlör bağlayıp korona tedbirlerini anlattı - Son Dakika
Muhtar otomobiline hoparlör bağlayıp korona tedbirlerini anlattı
6 saat önce
Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Köseli köyü muhtarı, otomobilinin üzerine bağladığı hoparlör ile köyü sık sık gezerek korona virüs tedbirlerini anlattı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Köseli köyü muhtarı, otomobilinin üzerine bağladığı hoparlör ile köyü sık sık gezerek korona virüs tedbirlerini anlattı.
Korona virüs kapsamında alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Yetkililer sık sık evde kal çağrısı yaparken Sumbas ilçesine bağlı Köseli Köyü muhtarı Atilla Küçükduran otomobilinin üzerine hoparlör bağlayıp köyü sokak sokak gezerek alınan tedbirleri köylüye duyurdu. Köylülere, "evde kal" çağrısı yapan muhtar Küçükduran, korona virüs tehlikesinde de anonslarında bahsetti.
Köseli köyünün çoğunluğunun tedbirlere uyduğunu belirten muhtar Atilla Küçükduran yaptığı anonsta köylülere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. - OSMANİYE
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:43 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı